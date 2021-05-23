قائممقام الرفاعي يوضح حقيقة تعرض مبنى القضاء لهجوم مسلح

شفق نيوز/ أوضح قائممقام قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار العائد لمنصبه، عمار الركابي، اليوم الأحد، حقيقة تعرض مبنى القضاء لهجوم مسلح من قبل مجهولين.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز؛ إن "الأنباء التي تحدثت عن حصول هجوم مسلح وإصابة احد عناصر الشرطة، غير صحيحة ولا أساس لها مطلقا".

وبين، أن "الأمن في القضاء مستتب، ولا يوجد أي خرق فيه"، مؤكدا أنه "باشر اليوم بادارة منصب القائممقام، بعد إصدار أمر من قبل المحافظ بتسنمه المنصب".

وفي وقت سابق اليوم الأحد، تناقلت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي أنباء عن تعرض مبنى قضاء الرفاعي لهجوم شنه مسلحون مجهولون.