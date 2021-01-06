قائممقام الرطبة ينفي تعرض مواقع الحشد الشعبي لهجوم من داعش

شفق نيوز/ نفت الإدارة المحلية لقضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، يوم الأربعاء، تعرض مواقع الحشد الشعبي في المنطقة الصحراوية لهجوم من عناصر تنظيم داعش، مؤكدة عدم تسجيل أي خرق أمني في القضاء والمناطق المحيطة به.

وقال قائممقام الرطبة عماد الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن الاخبار التي تم تداولها عن تعرض مواقع الحشد الشعبي لهجوم من عناصر داعش عارية عن الصحة، مؤكداً عدم تسجيل "أي خرق امني او هجوم على اي قوى أمنية في القضاء او بالقرب منه".

وأكد الدليمي أن الانتشار الأمني لقوات الجيش العراقي بمناسبة تأسيسه منع حدوث أي خرق امني في المحافظة، متمنياً أن تتوخى مواقع التواصل الاجتماعي الحذر في نقل أو نشر الاخبار المزيفة، والتي تثير الذعر في نفوس أهالي المحافظة.

تناولت عدة مواقع اخبارية إلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الأربعاء، خبراً عن قيام مجموعة من عناصر تنظيم داعش بالهجوم على ثكنة للحشد الشعبي، في المناطق الصحراوية القريبة من قضاء الرطبة بمحافظة الانبار غربي العراق، مما ادى الى مقتل عنصر من الحشد الشعبي وإصابة اثنين آخرين.