قائد قوات حرس الحدود: التنسيق مع الإقليم بشأن مسك الحدود مع إيران وتركيا "جيد"

شفق نيوز / أكد قائد قوات حرس الحدود، اليوم الاثنين، وجود تنسيق "جيد" مع السلطات في إقليم كوردستان بشأن دعم قوات حرس الحدود ومسك الحدود مع إيران وتركيا، مبينا أن هناك "آلية" ستعلن قريبا لقبول المتطوعين.

وقال قائد قوات حرس الحدود العراقي اللواء محمد سكر في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع وفد اتحادي مع وزارة داخلية الاقليم في اربيل وتابعته وكالة شفق نيوز إن "هناك جهوداً كبيرة تبذل بدعم من وزير الداخلية لمسك الحدود مع ايران وتركيا وذلك من خلال زيادة المجهود البشري وتوفير المستلزمات العسكرية اللازمة لهم".

وفيما يخص المتطوعين أوضح اللواء محمد سكر انه "سيتم الإعلان عن آلية لقبول المتطوعين وهناك تفاهمات سيتم الإعلان عنها فيما بعد"، مبيناً أن "الإمكانيات التي سيتم توفيرها للمنطقة الحدودية الاولى ستكون كافية لمسك الحدود مع تركيا وإيران".

وبيّن اللواء محمد سكر أن "هناك تنسيق جيد بيننا وبين السلطات في اقليم كوردستان وهدف الاجتماع كان الإسراع في هذه الإجراءات لدعم قوات حرس الحدود ومن الممكن أن نبدأ بتنفيذ هذه الإجراءات الاسبوع الحالي او المقبل".

وكان مصدر أمني مطلع أفاد، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري يزور حالياً مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وكان في استقباله وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد.