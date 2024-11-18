قائد في الحشد الشعبي يهاجم منزل "بديله" بعد يوم من تسنمه المنصب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاثنين، بأن آمر فوج في الحشد الشعبي، هاجم مع أقربائه، منزل آمرٍ آخر تسلم مهام عمله بدلاً عنه، غربي الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشرطة والحشد الشعبي فتحا تحقيقاً بحادثة إطلاق نار على منزل آمر فوج 72 بالحشد الشعبي في منطقة إسكان معمل سمنت بادوش (غربي الموصل) دون وقوع إصابات".

وأوضح المصدر أن "آمر الفوج الذي أطلق على منزله النار كان قد تسلم مهام عمله يوم أمس بحسب أوامر إدارية في هيئة الحشد، إلا أن الآمر السابق مع عناصر آخرين من أقربائه هاجموا منزله بإطلاق النار عليه".

وبيّن المصدر أن "عناصر الحشد الشعبي اعتقلت مجموعة من منفذي الهجوم، ويخضعون للتحقيق حالياً".