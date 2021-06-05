قائد فصيل يحذر: داعش يعتزم شن هجمات في أرجاء العراق

شفق نيوز/ حذر أمين عام حركة النجباء أكرم الكعبي، يوم السبت، من نية داعش شن هجمات في عدد من مناطق العراق.

جاء ذلك في تغريدة للكعبي أدان فيها انفجار الكاظمية ببغداد الذي وقع الخميس وخلف 4 ضحايا ونحو 20 مصاباً، ولاحقاً أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وقال الكعبي، إن "تفجير الكاظمية عمل إرهابي بكل المقاييس"، مردفاً "نسجل امتعاضنا الشديد من هذا التهاون في حماية المواطنين والأماكن المقدسة سيما أن المنطقة يفترض ان تكون مؤمنة كليا".

وأشار الكعبي إلى أن "الخرق كبير وعلى الحكومة تحمل مسؤلياتها تجاه هذا الملف الخطير"، محذرا من أن "هناك معلومات تفيد بأن داعش الارهابي يعتزم شن هجمات في عدد من مناطق العراق يستهدف فيها الابرياء العزل".