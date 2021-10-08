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قائد عمليات نينوى: لا حظر تجوال وعملية التصويت تجري بسلاسة

Category: أمـن

Date: 2021-10-08T06:20:04+0000
قائد عمليات نينوى: لا حظر تجوال وعملية التصويت تجري بسلاسة

شفق نيوز/ افاد اللواء الركن محمود الفلاحي قائد عمليات نينوى، يوم الجمعة، عدم فرض حظر للتجوال في المحافظة، لتأمين مراكز الاقتراع في المحافظة، لكنه اكد وجود خطة امنية مشددة بهذا الخصوص.

وقال الفلاحي لوكالة شفق نيوز، "ملتزمون بالخطة الأمنية الخاصة بعملية التصويت الخاص، ولن نتوجه لفرض حظر للتجوال، فالعملية تسير بصورة سلسلة".

وأضاف "فرضنا ثلاثة اطواق امنية حول مراكز الاقتراع الخاص في إجراء اعتيادي".

من جانبه قال سفيان المشهداني مسؤول اعلام المفوضية في نينوى، لوكالة شفق نيوز، إن عدد النازحين في نينوى من المشمول بالتصويت 712 نازحاً، داخل مخيم الجدعة، وخصصنا محطتين في ثانوية الجدعة للادلاء باصواتهم وهي أقرب نقطة على المخيم".

وشهدت مراكز الاقتراع الخاص في محافظة نينوى بمركزها الموصل، يوم الجمعة، اقبالاً كثيفاً للمصوتين، حيث يصل عددهم نحو 70 الف عنصر أمني.

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