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قائد عمليات ميسان: وضع المحافظة الأمني جيد وفيديو التواصل قديم

Category: أمـن

Date: 2022-05-05T21:44:41+0000
قائد عمليات ميسان: وضع المحافظة الأمني جيد وفيديو التواصل قديم

شفق نيوز/ قال قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي إن وضع المحافظة من الناحية الأمنية جيد، وذلك بعد يوم من نزاع عشائري عنيف خلف قتلى.

وقال الزبيدي في بيان، إن الوضع الامني في ميسان جيد، وما يتم ترويجه في مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، "ومن ينشر اخباراً كاذبة سيتم رفع دعاوى قضائية بحقه وفق القانون".

وأضاف "ما يخص النزاع العشائري يوم أمس تم احتواء الموقف وحسمه، ويتم الآن نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي على اساس انها في ميسان، وفي الواقع هي فيديوهات قديمة".

وأمس الأربعاء، وقع نزاع عشائري عنيف في ناحية العزير جنوبي ميسان بين افراد من عشيرة البخيت أُستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأسفر عن سقوط قتلى، قبل أن يتدخل الجيش العراقي لفضه.

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