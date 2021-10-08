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قائد عمليات كركوك يؤشر "انسيابية عالية" باقتراع 53 ألف منتسب أمني ونازح

Category: أمـن

Date: 2021-10-08T07:27:52+0000
قائد عمليات كركوك يؤشر "انسيابية عالية" باقتراع 53 ألف منتسب أمني ونازح

شفق نيوز / أكد مكتب مفوضية انتخابات كركوك، إمكانية مشاركة أكثر من 47 ألف منتسب أمني وأكثر من ستة آلاف نازح بالمحافظة، في الإدلاء بصوتهم بالاقتراع الخاص الذي انطلق في الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة.

وقال مسؤول شعبة الإعلام في مكتب مفوضية كركوك، علي عباس، لوكالة شفق نيوز، إن "النازحين في كركوك، من محافظات صلاح الدين، نينوى، والأنبار، سيشاركون في الانتخابات بمحافظة كركوك".

وأضاف عباس، أن "عدد الدوائر الانتخابية في كركوك ثلاثة فقط، وعدد المرشحين بالمحافظة، هو 130 مرشحاً".

من جانبه، أوضح قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق أول ركن علي الفريجي، أن "منتسبي الأجهزة الأمنية بصنوفها كافة، وبالتزامن مع مشاركتهم في الانتخابات والتصويت في مراكز الاقتراع الخاص، هم يوفرون الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية".

وأشار الفريجي، لوكالة شفق نيوز، إلى أن "جميع المنتسبين يؤدون واجبهم على أتم وجه، ويقومون باختيار من يمثلهم من دون أي تدخل"، لافتاً إلى أن "عملية الاقتراع الخاص في كركوك، تسير بإنسيابية عالية".

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