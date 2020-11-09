قائد عمليات بغداد يكشف تفاصيل واسباب هجوم الرضوانية

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي تفاصيل الحادث الذي شهدته منطقة الرضوانية يوم أمس عندما هاجمت مجموعة إرهابية متكونة من ثلاثة عناصر، إحدى نقاط الصحوة وخلفت عدداً من الضحايا.

وذكر المحمداوي في بيان، "أن الهجوم الإرهابي خلف أربعة شهداء وهم مدنيان، وشرطي وعنصر من الصحوة أبناء العراق، كما أصيب ثلاثة مدنيين من أبناء القرية القريبة من موقع الحادث، وبين أن الشرطي الشهيد من أبناء القرية كان خلال فترة استراحته، كما أن الجرحى إصاباتهم بسيطة واحدهم غادر المستشفى، والآخر أجريت له عملية ووضعه مستقر".

وثمن قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي موقف الأهالي عندما هبوا لمساندة القوات الأمنية، وقال "موقف أكثر من رائع، كما وجه دعوة للأهالي، عندما يقع حادث أمني عدم اللجوء إلى تحركات من القرى أو المناطق المجاورة بدون تخطيط، لتجنب ارباك القطعات أو يعقد تدخل الجيش، بخاصة في تلك المناطق حيث بواقعها الزراعي".

وفي تفاصيل الحادث قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي "منذ ليلة أمس وحتى ظهر اليوم كنت مع الأهالي وذوي الضحايا ومع قادة الصحوات وقادة الجيش المتواجدين هناك، اقولها للمصداقية ومع الأسف الشديد كي لا تتكرر هذه الأخطاء، أن عناصر الصحوة الموجودون هناك، كان منهم عنصران قد تركا برج المراقبة، مما سهل عملية استهدافهم، لكن وبعد تدخل الجيش البطل وقسم من الأهالي تمت معالجة الإرهابيين ومنعهم من الوصول الى القرية والنقاط المستهدفة، وقلل الكثير من الضحايا".

وأضاف، واليوم تم اتخاذ إجراءات بهذا الخصوص تتعلق بتعزيز نقاط الصحوة، قسم من النقاط سوف تكون مشتركة فيما يتعلق بتعزيز موقفهم من السلاح والعتاد، فحقيقة هذا المنطقة منذ فترة طويلة تشهد استقراراً أمنياً كاملاً، كما أن الأهالي متعاونة وتنبذ الإرهاب كما أن مواقفهم مشرف، من أهالي وعشائر وأولادهم من القطعات الأمنية".

وتابع قائد عمليات بغداد، "كان هناك جهد استخباراتي مهم فبعد ساعة من الحادث أدى الى إلقاء القبض على أحد الأشخاص، كان الإرهابيون يتواجدون في منزله وقت الحادث لأكثر من ساعة، ويجري التحقيق حالياً، فبهمة الجهد الاستخباراتي وتعاون المدنيين وابطال أبناء الصحوات نوعد شعبنا وذوّي الضحايا أن نصل إلى الأرهابيين، ونُشدد أيضاً على ابناء الصحوات التواجد داخل البرج اثناء الواجب والالتزام به وعدم الخروج من موقعهم حتى لا تحدث خروقات امنية".







