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قائد عمليات بغداد يعلن تصفية المسؤولين عن استهداف الصحوات

Category: أمـن

Date: 2020-11-13T06:06:26+0000
قائد عمليات بغداد يعلن تصفية المسؤولين عن استهداف الصحوات

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الجمعة، القضاء على المجموعة الارهابية التي نفذت هجوم الرضوانية.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في (9 تشرين الثاني 2020)، استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين جراء تعرض إرهابي في منطقة الرضوانية غربي بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد؛ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ "بجهد استخباري متميز من خلية الصقور الاستخباراتية ومتابعة ميدانية مستمرة لأكثر من 10 ساعات طيلة الليلة الماضية من قبل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس خلف المحمداوي، وبعمل بطولي من قبل القطعات البطلة لقيادة فرقة 17 عمليات بغداد تم والحمدالله قتل المجموعة الإرهابية التي استهدفت ابناء العراق الصحوات وجنودنا خلال اليومين الماضيين في الرضوانية".

وأكد المحمداوي متابعة وملاحقة "كل الخلايا الإرهابية التي تستهدف أمن وشعبنا وقطعاتنا الامنية ومن اللة التوفيق".

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