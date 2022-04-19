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قائد عمليات بغداد يدعو للحيطة والحذر ويضع حلولاً بديلة لإغلاق طرق الكرادة

Category: أمـن

Date: 2022-04-19T06:17:11+0000
قائد عمليات بغداد يدعو للحيطة والحذر ويضع حلولاً بديلة لإغلاق طرق الكرادة

شفق نيوز/ دعا قائد عمليات بغداد، يوم الثلاثاء، إلى "الانتباه الشديد والحيطة والحذر" للحفاظ على "المنجزات الأمنية"، وفيما حدد أساليب بديلة لتعويض إغلاق طرق الكرادة، شدد على استنفار الإمكانات كافة لتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان.

وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "خلال جولة ميدانية ليلية للاطلاع على الاجراءات الامنية المتخذة ضمن منطقة الكرادة، شدد قائد عمليات بغداد على الانتباه الشديد واخذ الحيطة والحذر للحفاظ على المنجز الامني المتحقق".

وأضاف البيان أن "قائد العمليات وجه بضرورة التعاون بين رجل الامن والمواطن بالإضافة الى ايجاد الحلول السريعة التي تضمن سلامة المواطنين من جهة، وانسيابية حركة العجلات من جهة أخرى".

كما اوعز قائد العمليات، بحسب البيان، بـ"التعويض عن قطع الطرق بتكثيف الجهود الاستخبارية وتزويد مداخل الكرادة بعجلات السونار ومفارز الـ "K9" للتفتيش الدقيق للعجلات"، داعياً إلى "إستنفار كافة الإمكانيات التي تضمن تطبيق الخطة الخاصة بشهر رمضان".

وكان القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه، أمس الإثنين، الأجهزة الأمنية بأخذ الحيطة والحذر، ورفع مستوى الجهوزية للرّد السريع، والاستمرار في متابعة زخم العمليات التي أمّنت شهر رمضان.

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