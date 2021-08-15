قائد عمليات بغداد يتعهد بتطهير الطارمية بالكامل من "الإرهاب"

شفق نيوز/ تعهد قائد عمليات بغداد، الفريق الركن احمد سليم بهجت، يوم الاحد، بأن القوات الأمنية لن تنسحب من قضاء الطارمية شمالي العاصمة، إلا بعد تطهيره بالكامل من الخلايا "الإرهابية".

وقال بهجت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العملية الأمنية الواسعة في قضاء الطارمية حققت نتائج متميزة منذ انطلاقها ولغاية الآن، والقوات ستواصل مهامها لحين تطهير المنطقة بالكامل من الخلايا والزمر الارهابية".

بدوره، أكد قائد عمليات بغداد/ الكرخ، اللواء الركن سعد محسن عريبي، ان "القوات الامنية وخلال تنفيذها العمليات في الطارمية تمكنت من قتل قيادي بارز في تنظيم داعش الارهابي".

وأضاف "كما تم تدمير اوكار ومضافات للعصابات الارهابية"، لافتا الى ان "القوات الامنية مستمرة بعملياتها ضمن الواجب لتطهير الطارمية بالكامل".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في وقت سابق اليوم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة استخبارية مشتركة نفذت عملية بحث وتفتيش ضمن منطقة الخزنة في قضاء الطارمية وخلال تفتيش بستان ودار أحد الإرهابيين قام الأخير بالاشتباك مع القوة المنفذة للواجب، حيث تمكنت من قتله في البستان، وكان المجرم مجهزاً بسلاح بندقية ورمانة".

وأوضحت أن "القتيل مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لكونه كان يشغل منصب ما يسمى (معاون مفرزة) لدى داعش الإرهابي، ولديه شقيق إرهابي قام بتفجر نفسه على القوات الأمنية في محافظة الأنبار، وشقيقه الآخر يشغل منصب ما يسمى (آمر مفرزة السلمان) قاطع شمالي بغداد".

ويوم أمس السبت، أعلنت خلية الإعلام الأمني، عن انطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق شمالي العاصمة بغداد بمساندة جوية من قبل الجيش العراقي، والتحالف الدولي.

واضافت أنه "تشترك في هذه العملية وحدات من القوات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي واجهزة أمنية أخرى"، مبينة ان "هذه العملية تهدف الى تعقب عناصر تنظيم داعش".