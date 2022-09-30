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قائد عمليات بغداد عن عملية "الكرادة": لفرض هيبة الدولة

Category: أمـن

Date: 2022-09-30T09:02:38+0000
قائد عمليات بغداد عن عملية "الكرادة": لفرض هيبة الدولة

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، يوم الجمعة، أن الانتشار الأمني الذي شهدته منطقة الكرادة ببغداد هي عملية تفتيش عن الأسلحة.

وقال سليم في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن العملية تهدف ايضاً للبحث عن الخارجين عن القانون وفرض هيبة الدولة.

وأطلقت القوات الأمنية صباح الجمعة عمليات تفتيش عن الاسلحة من قبل الجيش للدور السكنية في العاصمة بغداد والقريبة من المنطقة الخضراء.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن منطقة الكرادة داخل يتم تفتيش المنازل فيها، بالإضافة إلى بعض المناطق المحيطة بالمنطقة الخضراء.

وتجري العملية بحثاً عن الاسلحة الخفيفة والمتوسطة في مناطق الجادرية، كرادة داخل وخارج، العرصات، كمب سارة، البتاوين، الزعفرانية.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز إن "اي منطقة تتوفر عنها معلومات استخبارية بوجود مستودعات او أكداس الاسلحة يجب جعلها خالية من العجلات المسلحة وفرض سلطة القانون".

وحثت التوجيهات الامنية الاجهزة الامنية والاستخبارية على "ضرورة معرفة النوايا المستقبلية للاطراف المتنازعة سياسياً، لوضع الحلول والمعالجات لمنع تطور المواقف التي تؤثر على امن الشارع العراقي".

كما طالبت القيادة الأمنية بـ"تفعيل الجهد الاستخباري وتسخير المصادر البشرية".

 

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