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قائد عمليات بغداد عن ازدحامات اليوم: مارسنا تدريباً أمنياً صباحياً 

Category: أمـن

Date: 2022-09-28T08:25:45+0000
قائد عمليات بغداد عن ازدحامات اليوم: مارسنا تدريباً أمنياً صباحياً 

شفق نيوز/ أفاد إعلام عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، بأن قائد العمليات الفريق الركن أحمد سليم أشرف على تنفيذ ممارسات أمنية تدريبية في مختلف قواطع المسؤولية. 

وقال في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن قواتنا الامنية تواصل تطبيق منهاجها التدريبي والاستمرار في الممارسات الأمنية الاعتيادية، بهدف تعزيز الأمن والاستقرار، مبينا أن الفريق الركن قائد عمليات بغداد أشرف على تنفيذ ممارسة أمنية للانتشار ومسك الأرض عند تقاطعات الطرق ضمن مختلف قواطع المسؤولية.

وأكد قائد العمليات على التعاون والتنسيق بين كافة قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وفتح ممرات خلال السيطرات لتسهيل مرور العجلات بعد التفتيش الدقيق. 

واستيقظ سكان العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الأربعاء، على زخم مروري كبير شمل أغلب طرقها وتقاطعاتها نتيجة الإجراءات الأمنية المشددة تزامنا مع عقد جلسة للبرلمان. 

وشكا مواطنون من زخم مروري وقطع أغلب طرق العاصمة، منعهم من استخدام حتى عربة "التكتك"، فيما أظهرت لقطات مصورة ومقاطع فيديو بعض طلبة السادس الاعدادي وهم يهرولون في الطرق الى مراكز الامتحانات لغرض اللحاق قبل بدء الموعد المقرر السابعة صباحا.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز،  إن زخماً مرورياً شمل طريق سريع منطقة الدورة لغاية  جسر بغداد الكبير، فضلا عن خروج منطقة الزعفرانية، لافتا الى ان الزخم شمل سيطرة شقق زيونة وجسور الجادرية والامانة و14 رمضان والطابقين".

 

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