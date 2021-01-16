قائد عمليات الأنبار يعلّق على اعتقال واقتياد "قدس السامرائي"

شفق نيوز/ نفى قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، يوم السبت، صحة الأنباء التي تحدثت عن اقتياد الصحفية قدس السامرائي إلى الانبار.

وقال الغنام في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الأنباء التي تناولتها عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، حول إلقاء القبض على الصحفية قدس السامرائي وجلبها إلى الانبار عارية عن الصحة".

وأضاف أن "الاخبار التي تم تداولها تفيد باعتقال الصحفية في العاصمة بغداد، وليس لنا صلاحية في تنفيذ اي عملية إلقاء قبض خارج الانبار".

وكان مرصد الحريات الصحفية قد أفاد في وقت سابق السبت، باعتقال السامرائي، التي تحمل الجنسية الدانماركية أيضاً، من قبل قوة في قيادة عمليات الانبار واقتيادها من بغداد إلى الأنباء تنفيذا لأمر اعتقال بتهمة التشهير.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز بأنه أفرج عن السامرائي في بغداد يوم السبت.