سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد عمليات البصرة يؤشر مناطق حدودية مع دول مجاورة تُستخدم بتهريب المخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-05-16T04:30:59+0000
قائد عمليات البصرة يؤشر مناطق حدودية مع دول مجاورة تُستخدم بتهريب المخدرات

شفق نيوز/ أكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، على منع تدفق المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية وتسخير الإمكانات المتاحة كافة، وإسناد امرية خفر السواحل للقيام بواجباتها الأمنية.

جاء ذلك خلال زيارته الميدانية إلى مقر قيادة الحدود على ضبط الحدود مع الدول المجاورة، وفقا لبيان صادر عن القيادة اليوم الأحد,

ونقل البيان عن قائد العمليات قوله: من خلال اطلاعنا على الشريط الحدودي لاحظنا وجود بعض المناطق قريبة جدا قد تستخدم في عمليات التهريب خصوصا المناطق الجنوبية لقاطع المسؤولية.

ووجه الماجدي بـ"ضرورة القيام بعمليات استباقية وتفتيش واسعة في تلك المناطق وتشديد الإجراءات الأمنية في مراقبة الحدود بالاستفادة من كاميرات المراقبة والطيران المسير".

related

العثور على جثتين عليهما آثار اطلاقات نارية في البصرة

Date: 2020-06-10 10:34:28
العثور على جثتين عليهما آثار اطلاقات نارية في البصرة

تسليم رفات 48 كويتياً من ضحايا حرب الخليج الثانية

Date: 2019-08-08 12:27:37
تسليم رفات 48 كويتياً من ضحايا حرب الخليج الثانية

مخاوف "أمنية" تعرقل انشاء طريق يربط البصرة بتركيا

Date: 2019-07-28 08:37:34
مخاوف "أمنية" تعرقل انشاء طريق يربط البصرة بتركيا

قائد الفرقة الخاصة يوجّه رسالة للمتظاهرين ويعلن تجريد قواته من السلاح

Date: 2020-10-24 05:04:14
قائد الفرقة الخاصة يوجّه رسالة للمتظاهرين ويعلن تجريد قواته من السلاح

السلطات العراقية تقبض على آسيوي بحوزته 5 كغم من المخدرات

Date: 2020-07-05 14:48:20
السلطات العراقية تقبض على آسيوي بحوزته 5 كغم من المخدرات

القبض على شخص انتحل صفة طبيب في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد

Date: 2019-08-24 21:38:01
القبض على شخص انتحل صفة طبيب في ثلاث محافظات بينها العاصمة بغداد

الكشف عن تفاصيل سقوط صاروخ على شركة نفطية في البصرة

Date: 2019-06-19 21:55:51
الكشف عن تفاصيل سقوط صاروخ على شركة نفطية في البصرة

رئيس هيئة الأركان السعودي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة

Date: 2021-03-02 08:07:53
رئيس هيئة الأركان السعودي يصل إلى بغداد في زيارة غير معلنة