قائد عمليات البصرة يتوعد باستخدام "القوة" لفرض القانون

شفق نيوز/ توعد قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي الماجدي، يوم الخميس، باللجوء إلى استخدام "القوة" لفرض القانون والأمن في المحافظة، مؤكداً قدة القوات الأمنية على ردع الخارجين على القانون.

وقال الماجدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرض الأمن وتفعيل القانون لا يعني التعدي على حرية الآخرين أو الانتقاص منهم"، مستدركاً في الوقت نفسه "ولا مانع لدينا من استخدام القوة في حالة الضرورة، فهدفنا فرض القانون ووضع البصرة في أولى المحافظات الآمنة".

وأضاف "حينما نوجه بإحكام عمل السيطرات الخارجية من خلال عملها الأمني، فالمراد من هذه الخطوة السيطرة على الأمن في مركز المحافظة وتوابعها".

وأكد أن "التعاون على تطبيق القانون وفرض الأمن حالة حضارية الآن، والأمن حالة مجتمعية تضامنية تعكس الجانب الثقافي للشعوب".

وشدد الماجدي "يجب عدم التحايل على القانون من أجل مصالحنا الشخصية وسنفرض القانون على الجميع شاء من شاء وأبى من أبى".

وختم بالقول "قواتنا الأمنية قوية وقادرة ومتمكنة ولدينا الشجاعة والقدرة على درء الخطر عن البصرة وأهلها ولا مكان للخارجين على القانون فيها".

يشار إلى أن اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، تسلم مهامه قائداً لعمليات البصرة بشكل رسمي في يوم الخميس 13 آيار الجاري، بدلاً من قائدها السابق اللواء الركن أكرم صدام.