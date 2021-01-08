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قائد عمليات الانبار يوعز بإلغاء نظام الكفيل للداخلين لقضاء الرطبة

Category: أمـن

Date: 2021-01-08T16:20:54+0000
قائد عمليات الانبار يوعز بإلغاء نظام الكفيل للداخلين لقضاء الرطبة

شفق نيوز/ أعلن قائد عمليات محافظة الانبار غربي العراق، يوم الجمعة، إصدار أوامر بإلغاء نظام الكفيل أثناء دخول المواطنين إلى قضاء الرطبة غربي الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام، لوكالة شفق نيوز؛ "الغاء هذا النظام جاء بفضل تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في المحافظة، فالمواطن أصبح العنصر الاستخباراتي الذي ساعد على الاستقرار الأمني في المحافظة".

وأضاف الغنام؛ أن "العديد من عمليات ملاحقة الإرهابيين وكشف مواقعهم، تحققت بعد إبلاغ المواطنين عنهم، وهذا ما كنا نطمح إليه، فالمواطن هو العنصر الأساس في حفظ الأمن".

وفي الوقت ذاته، أعلنت قيادة عمليات الانبار، في بيان تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، "تنفيذ عملية مباغتة لقوات الجيش العراقي، نفذتها الفرقة الأولى، وذلك بعمق صحراء الرطبة غربي المحافظة، وأسفرت عن تدمير وكرا لداعش، كان يحتوي على عجلة مفخخة من طراز (بيك آب) بالإضافة إلى اعتقال احد الإرهابيين في العملية.

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