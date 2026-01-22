قائد عسكري لشفق نيوز: حدود نينوى مؤمّنة بالكامل وبتنسيق عالٍ بين الجيش والحشد

شفق نيوز- نينوى

أكد قائد حرس حدود المنطقة السادسة، العميد الركن علي عبد شياع التميمي، يوم الخميس، أن الحدود العراقية السورية، لاسيما ضمن قاطع محافظة نينوى، تشهد استقراراً أمنياً تاماً مع عدم تسجيل أي تحركات مشبوهة حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك تنسيق عالي المستوى بين قطعات الجيش والحشد الشعبي.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، الذي تواجد على الحدود العراقية السورية، إن "الحدود العراقية مؤمّنة بشكل عام، وبالأخص حدود محافظة نينوى، من خلال جملة إجراءات ميدانية وفنية، وهناك قطعات تتواجد حالياً على الخط الصفري في منطقة أبو جريس جنوب جبل سنجار".

وأوضح أن "الإجراءات المتخذة تشمل موانع مثالية متمثلة بالسواتر والجدار الكونكريتي، إضافة إلى كاميرات المراقبة الإلكترونية المنتشرة على طول الشريط الحدودي، فضلاً عن وجود خط ثانٍ من قطعات الجيش والحشد الشعبي مع تنسيق عالٍ بين الجميع".

وأضاف أن "القوات لم ترصد حتى اليوم أي حالة أو تحرك مشبوه أو اقتراب من الجانب السوري"، مؤكداً أن "التوجيهات واضحة بالتعامل الحازم مع أي محاولة اقتراب".

وأشار التميمي إلى أن هذه الفعاليات تُعد اعتيادية في ظل مستوى عالٍ من الجهوزية والانتباه، مبيناً أن الضباط والمنتسبين يتمتعون بتدريب عالٍ وكفاءة ميدانية تؤمّن استقرار الحدود بشكل كامل.

وصباح اليوم الخميس، وصل رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عبد الأمير رشيد يارالله، يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الوفد وصل إلى الحد الفاصل بين الحدود العراقية والسورية، لمتابعة الاستعدادات الأمنية وأهم الأحداث والتطورات وتفقد القطعات.

ويأتي ذلك بعد جولة ميدانية أجراها القائد العام محمد شياع السوداني، أمس، إلى الشريط الحدودي مع سوريا في محافظتي الأنبار ونينوى، شملت قاعدة عين الأسد وقضاء سنجار ومنطقة القائم، للاطلاع على جهوزية قطعات القوات المسلحة وقوات الحدود.