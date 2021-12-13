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قائد عسكري كبير يؤكد نجاح الخطط الأمنية في كركوك ويشدد على دور المواطن

Category: أمـن

Date: 2021-12-13T13:32:39+0000
قائد عسكري كبير يؤكد نجاح الخطط الأمنية في كركوك ويشدد على دور المواطن

شفق نيوز/ أكد قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، الفريق الركن علي الفريجي، يوم الاثنين، نجاح خطط انتشار القوات الامنية لبسط الأمن في المحافظة، مشددا في الوقت نفسه على اهمية دور المواطن في الحفاظ على الامن.

وقال الفريجي خلال جولة ميدانية في ناحية الرياض جنوبي كركوك، برفقة قائد الفرقة العميد باسم النعيمي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قواتنا حققت الامن وهي تنفذ ضربات يومية لمكافحة الارهاب، وان من واروع صور الانتصار اليوم ان يقف المقاتل مع المدنيين في حماية كركوك وتعزيز استقرار المناطق المحررة".

واشار الى ان "المواطن اليوم يصنع الاستقرار مع القوات الامنية وهذا اثمر عن نجاح وتقدم بالاستقرار الامني".

واضاف الفريجي ان "هذه المناطق تشهد اليوم اعمارا ونشاطا للمنظمات الدولية في دعم جهود الاستقرار وتنفيذ خطط الاعمار فاصبح الجميع حالة وفريقاً واحداً".

وشهدت محافظة كركوك وتحديدا بعض القرى والمناطق النائية في الاونة الاخيرة هجمات متكررة لعناصر تنظيم داعش استهدفت البيشمركة والقوات الامنية والمدنيين، مما اضطر الاهالي لترك قراها حفاظاً على أمنهم، وتمكن عناصر داعش من السيطرة على عدة قرى قبل ان تصل تعزيزات أمنية اليها وتمكنت من تحريرها بعد ان لاذ عناصر داعش بالفرار.

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