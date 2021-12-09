قائد عسكري عراقي يزور السعودية

شفق نيوز / زار قائد القوات البرية العراقية، الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، يوم الخميس، المملكة العربية السعودية، على رأس وفد ضم عدداً من ضباط القيادة.

وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة وجهت إلى المحمدي، من قبل رئيس أركان الجيش السعودي لزيارة الرياض، وذلك لأجل تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، وورد لوكالة شفق نيوز، كان في استقبال الفريق المحمدي، فور وصوله الرياض، قائد القوات البرية للجيش السعودي، وعدد من كبار الضباط.

وشملت الزيارة، لقاء المحمدي مع رئيس أركان الجيش السعودي، وزيارة مركز الحرب الفكرية ومركز اعتدال، وهما مركزان يقدمان خدمة كبيرة ومتطورة فيما يخص محاربة الفكر المتطرف، كما والتقى مع قائد المنطقة الغربية في الجيش السعودي.

وبحسب البيان، فإن هذه الزيارة، تأتي ضمن سلسلة زيارات قام بها الطرفين في ظل العلاقات الأخوية للاطلاع على آخر التطورات والخبرات لدى الجيشين العراقي والسعودي.