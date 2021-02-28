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قائد عسكري رفيع يشرف على تطهير بؤر داعش بين ديالى وإقليم كوردستان

Category: أمـن

Date: 2021-02-28T08:51:30+0000
قائد عسكري رفيع يشرف على تطهير بؤر داعش بين ديالى وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الأحد بوصول قائد القوات البرية اللواء الركن قاسم المحمدي للاشراف على عمليات تطهير المناطق الممتدة بين  اطراف مناطق خانقين وجلولاء وقره تبه وحدود اقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز" ان المحمدي يشرف على سير العمليات الامنية التي انطلقت فجر اليوم وبمشاركة 7 الوية للحشد الشعبي مع الوحدات الساندة ووحدات مكافحة المتفجرات في عموم المحاور الامنية.

واوضح المصدر ان ابرز محاور العمليات هي حدود شمالي جلولاء مع قضاء كلار وحدود شمال شرق خانقين مع حدود كوردستان واطراف ناحية قره تبه المحاذية لقضاء كلار للقضاء على البؤر والاوكار المتخفية لتنظيم داعش في تلك المناطق.

يذكر ان مناطق شمال شرق ديالى بين جلولاء وخانقين من جهة وحدود كوردستان من جهة اخرى تشهد ومنذ عام 2017 انهيار وانحدراً امنيا وهجمات شبه يومية بسبب انسحاب البيشمركة من المواقع الساخنة وما خلفته من فراغات تحولت الى بؤر واوكار خطيرة لتنظيم داعش.

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