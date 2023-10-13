قائد عسكري: داعش يستخدم دراجات كاتمة للتنقل بين حدود كوردستان ومحافظات عراقية

شفق نيوز/ كشف قائد عسكري في قوات البيشمركة، يوم الجمعة، عن خطط تنقل خفية لتنظيم داعش بين حدود إقليم كوردستان واطراف محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقال امر اللواء 731 م- المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه - حمرين) العميد جمال واراني لوكالة شفق نيوز ان، عناصر داعش تتحرك في الفراغات الامنية الشاغرة بين حدود كوردستان، وأطراف شرقي صلاح الدين وحوض حمرين بديالى باستخدام دراجات نارية كاتمة للصوت للخلاص من الملاحقة الامنية.

وبيّن أن، عناصر داعش تتحرك في الفراغات الشاغرة الممتدة من أطراف حمرين، وحدود أطراف قاطع الزركة شرقي صلاح الدين، ومناطق (قرى بلكانة الثلاث، و شوراو، وغرة) بسبب وعورة المناطق وصعوبة سير العجلات فيها، أو وصول القوات الامنية اليها.

واكد واراني ان قواطع البيشمركة خالية من داعش باستثناء الفراغات الامنية المشتركة بين القوات الاتحادية والبيشمركة، مشيرا إلى أن قوات الأمن تواصل رصد اوكار تنظيم داعش وتحركاته ومعالجتها بالضربات، والانزالات الجوية.

ومازالت المناطق الشاغرة او ما يطلق عليها "فراغات الموت" بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية معاقل وأوكار لتنظيم داعش في المناطق الممتدة من اطراف خانقين بديالى وحدود صلاح الدين كوردستان مناطق في كركوك ونينوى.