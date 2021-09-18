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قائد عسكري: داعش عاجز عن تهديد الانتخابات في نينوى

Category: أمـن

Date: 2021-09-18T14:11:27+0000
قائد عسكري: داعش عاجز عن تهديد الانتخابات في نينوى

شفق نيوز/ اعتبر قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي، يوم السبت، بأن عناصر داعش عاجزة عن تهديد الانتخابات في عموم مناطق المحافظة.

وقال المطروحي لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الجيش والشرطة والحشد تفرض سيطرتها على عموم مناطق نينوى الساخنة والنائية"، لافتا إلى أن "الاجواء الامنية للانتخابات مثالية في المحافظة".

وأردف بالقول، "رغم وقوع بعض الخروقات خلال الفترات الامنية، الا ان السلطات الامنية عالجت الثغرات ووضعت تحوطات احترازية محكمة لاي طارئ امني او خرق ربما يحدث".

أضاف المطروحي أن "القطعات الامنية والحشود الشعبية والعشائرية تحكم سيطرتها على القواطع الساخنة من خلال الرصد والمفارز وتكثيف نقاط التفتيش والدوريات والكمائن النوعية؛ ما اثمر عن قطع طرق الامداد والتواصل بين عناصر التنظيم".

وأشار إلى "وجود عناصر داعش في منطقة الجزيرة بالمثلث الرابط بين الانبار ونينوى وصلاح الدين، الا انها مشلولة الحركة وعاجزة عن شن أي عمليات او تهديدات الى جانب بعض البؤر في مناطق اطراف مخمور والجاري معالجتها من خلال تعزيز القطعات الامنية والعمليات النوعية الشاملة لانهاء وجود التنظيم".

واستبعد قائد عمليات الحشد قدرة داعش على استهداف أي مركز اقتراع او استهداف العملية الانتخابية في أي بقعة من محافظة نينوى.

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