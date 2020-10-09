قائد عسكري جديد يتولى قيادة الفرقة الخامسة في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر عسكري، اليوم الجمعة عن تسلم قائد جديد مهام قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي التي ترابط قطعاتها وتشكيلاتها في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان اللواء الركن عدنان سلمان العنزي تسلم رسميا قيادة الفرقة الخامسة للجيش العراقي بدلا عن اللواء الركن صالح حرز ناصر والذي تم نقله لتولي قيادة الفرقة الثامنة من الجيش العراقي.

وتابع ان قرار استبدال قائد الفرقة الخامسة في الجيش العراقي تم بناء على أوامر صدرت من وزارة الدفاع في وقت سابق وبمصادقة القائد العام للقوات المسلحة وضمن إجراءات عسكرية معتمدة لمداورة القيادات الامنية".

يذكر ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اجرى جملة من التغييرات الامنية في قيادات ومفاصل عليا في الاجهزة الامنية والاستخبارية خلال الأشهر الماضية.