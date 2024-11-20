قائد عسكري: تموضع اللواءين المشتركين للبيشمركة والجيش بمناطق النزاع

شفق نيوز/ صرّح ممثل إقليم كوردستان في قيادة العمليات المشتركة، اللواء عبد الخالق طلعت، يوم الأربعاء، بأن اللواءين العسكريين المشتركين المشكلين من قبل وزارة شؤون البيشمركة، والدفاع العراقي قد تموضعا في مناطق الفراغ الأمني ضمن المناطق المتنازع عليها.

وكانت تلك المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي تشهد خروقات امنية طيلة السنوات القليلة الماضية بسبب الفراغ الأمني الذي حلّ بعد انسحاب قوات البيشمركة والاسايش منها عقب استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في ايلول/سبتمبر من العام 2017، وبسط القوات الاتحادية السيرة عليها

وقال اللواء طلعت في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته بالإشراف على التعداد في اربيل، إنه "يمكنني القول إن تشكيل هذين اللواءين كانت تجربة ناجحة لوزارتي شؤون البيشمركة والدفاع العراقية"، مردفا بالقول، ان اللواءين المشتركين اللذين تمّ تشكيلهما بشكل مشترك قد تموضعا في اماكنهما وعمل قواتها يسير بسلاسة.

وأضاف ان السكان الذين يقطنون في تلك المناطق يمكنهم مزاولة العمل في العودة الى الرعي وزراعة الحبوب من دون خوف.