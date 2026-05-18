قائد شرطة شمال البصرة يهاجم وسائل إعلام تناولت حدثاً أمنياً ويتوعد بمقاضاتهم

شفق نيوز- البصرة

كشف مقطع صوتي منسوب لقائد شرطة شمال البصرة علي مشاري، يوم الاثنين، تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها منطقة الشافي، مؤكداً أن القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتورطين بعد فرارهم إلى مناطق الأهوار.

وقال مشاري، في تسجيل صوتي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "حادثة إطلاق النار التي شهدتها منطقة الشافي تمثلت بقيام شخصين (صعلوكين) اختلفا فيما بينهما، وتمكنت قواتنا من إلقاء القبض عليهما بعد هروبهما إلى الهور".

وأضاف، أن "ما حدث قرب دائرة كهرباء الشافي كان نتيجة مشاجرة بين شخصين فقط ولا علاقة له بنزاع عشائري أو أضطراب أمني".

وأوضح مشاري، أن "هنالك مبالغة في التعامل مع الموقف من قبل موظفي كهرباء الشافي بعد حدوث إطلاق نار بالقرب منهم".

واستغرب ظهور "موظفين مختبئين خلف الجدران، وآخرين منبطحين على الأرض، بسبب إطلاق نار استمر لدقائق فقط".

وأوضح مشاري، أن "ما حدث من بعض المؤسسات الإعلامية عبر نشر الفيديو هو تسقيط لدور القوات الأمنية وللدولة وتشهير بها"، متوعداً بالقول: "سأقيم دعوى قضائية على كل إعلامي قام بنشر الفيديو بهدف تسقيط الدولة والقوات الأمنية".

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام قد تناولت مقاطع فيديو تظهر موظفي محطة كهرباء الشافي شمال محافظة البصرة وهم "خائفون" جراء إطلاق حصل بالقرب منهم، فيما وصفت الأمر بأنه "نزاع عشائري" بالقرب من محطة الكهرباء.