قائد شرطة ذي قار يعلن اعتقال قتلة شيخ قبيلة عتّاب

شفق نيوز/ أعلن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي الخيكاني يوم الاثنين، اعتقال عدد من المشاركين في اغتيال شيخ قبيلة عتاب جنوبي العراق.

وقال الخيكاني لوكالة شفق نيوز؛ ان "قيادة شرطة المحافظة اعتقال ثلاثة من المشاركين في حادثة مقتل الشيخ جميل ال بورهن العتابي".

واضاف قائد شرطة ذي قار؛ ان "مفارز ودوريات شرطة ذي قار تبحث عن المطلوبين الآخرين من شاركوا في حادثة قتل الشيخ العتابي".

وأشار إلى أنه "سيتم تقديم المتهمين إلى القضاء لمحاكمتهم و لينالوا جزاءهم العادل".

وكان مصدر أمني مسؤول أفاد، يوم الأربعاء (19 نيسان الحالي)، بمقتل شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما في قضاء النصر شمالي ذي قار جنوبي العراق، مضيفا أن الجريمة ماتزال غامضة.

وتشير التحقيقات الأولية في الحادث بأن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة أخرى بسبب خلاف على عجلة، وفقا للمصدر.