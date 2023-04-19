فيديو.. قائد شرطة ذي قار يعلن استعادة السيطرة على قضاء النصر بعد معارك شوارع

شفق نيوز/ افاد قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي الخيگاني، يوم الأربعاء، استعادة أمن المحافظة السيطرة على قضاء النصر، الذي شهد توتراً نتيجة نزاع عشائري طاحن.

وقال الخيگاني لوكالة شفق نيوز، "إن القوات الامنية سيطرت بشكل كلي على الوضع العام في قضاء النصر، بما يشمل العقد الرئيسية داخل القضاء كافة، من جسور ومداخل عامة، وتم فتح جميع المقاهي واستعادة الحياة الرمضانية الاعتيادية".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية منتشرة في قضاء النصر والاقضية المجاورة وتم السيطرة على الوضع الأمني وإعادة الحياة إلى طبيعتها، ونحن متواجدون حاليا في قضاء النصر والوضع مستقر حاليا".

واضاف: لن نسمح بزعزعة استقرار المدينة، والوضع في الوقت الحالي آمن بشكل عام، وبالنسبة الخارجين عن القانون، لم تصدر بعد أي مذكرة القاء القبض بحق الأشخاص الذين تسببوا في المشكلة العشائرية وفي حال صدور مذكرات قضائية سيتم تنفيذها واعتقال المطلوبين".

وتفجر الوضع في قضاء النصر، بعد بمقتل شيخ عشيرة العتاب وإصابة نجله بجروح بهجوم مسلح استهدف منزلهما، حيث أشارت التحقيقات الأولية بحسب مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إلى أن الجريمة ارتكبها أفراد ينتمون لعشيرة آل حاتم بسبب خلاف على عجلة.

وعقب الحادث، تفجر نزاع طاحن بين أبناء العشيرتين.