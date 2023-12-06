قائد شرطة ذي قار يبلغ شفق نيوز حقيقة إعفاءه من المنصب

شفق نيوز/ أكد قائد شرطة ذي قار جنوبي العراق، يوم الأربعاء، استمراره بقيادة شرطة المحافظة.

وأبلغ اللواء مكي شناع وكالة شفق نيوز، بأنه لا صحة لنبأ اعفائي من المنصب، وما زلت أمارس مهامي في إدارة قيادة شرطة المحافظة.

وأضاف شناع، أن ما نشر عن نبأ اعفائي غير دقيق، مؤكدا "ملتزمون بالخطط الامنية لغرض الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إنه تم إعفاء قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء مكي شناع من منصبه، وتعيين قائد قوات الصدمة في محافظة البصرة اللواء علي المحمداوي، بديلاً عنه.