قائد شرطة ذي قار: سنلقي القبض على 4 آلاف مطلوب ولن تُحرق شوارع المحافظة مرة أخرى

شفق نيوز/ اكد قائد شرطة محافظة ذي قار، اللواء قوات خاصة نجاح العابدي، اليوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 4 آلاف امر قبض في كافة مراكز شرطة المحافظة نعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وقال العابدي لوكالة شفق نيوز؛ إن "حملة الاعتقالات التي نفذتها القوات الامنية مؤخراً في مناطق المحافظة كافة تأتي في إطار تنفيذ الأوامر القضائية وهي لم تستهدف جهة معينة بذاتها"، لافتا إلى ان "هناك 4314 امر قبض في مراكز الشرطة كافة على مستوى المحافظة لم تنفذ، ولغاية الان نفذنا منها فقط 300 أمر قبض".

وبين، أن "أوامر القبض تشمل تجار مخدرات مجرمين مطلوبين بقضايا الاغتصاب والدگات العشائرية والتسليب وغيرها من الأمور"، مضيفا ان "القوات الامنية لن تتوقف حتى تنفيذ تلك أوامر القبض بشكل كلي".

وبشان التظاهرات، أوضح قائد الشرطة، أن "الدستور النافذ كفل حق التظاهر للمواطنين بشكل سلمي، ولم ينص على حرق الطرق وتعطيل الحياة العامة اثناء التظاهرات وانما رسم طريقاً قانونياً واضحا للمطالبة بالحقوق"، مبينا ان "قضية حرق الطرق وقطعها بالاطارات لن تعود إلى شوارع الناصرية مرة أخرى".