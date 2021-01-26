قائد شرطة ديالى يكشف ملابسات مقتل مدير حملة انتخابية وابن شقيقه

شفق نيوز/ كشف قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، يوم الثلاثاء، ملابسات اغتيال اثنين من المواطنين، مؤكداً أن الحادث جنائي وسببه خلافات عشائرية.

وذكر بيان لإعلام شرطة ديالى ورد لوكالة شفق نيوز، أنه فور وقوع حادث الاغتيال اصدر قائد الشرطة أمرا بتشكيل فريق عمل امني مختص لكشف الجناة، مبينا انه تم جمع المبرزات الجرمية واتخاذا الاجراءات الكاملة في الحادث والقضية قيد التحقيق حتى الوصول الى مرتكبي الجريمة.

ودعا الشمري، بحسب البيان، القنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي الى توخي الدقة في النشر والاعتماد على المصادر الرسمية ذات الاختصاص.

واشار البيان الى ان بعض وسائل الاعلام ذكرت ان الحادث ارهابي وحاولت ان تجيره لاغراض سياسية من اجل ارباك المشهد الامني والتاثير في الرأي العام على حساب امن واستقرار المواطنين.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر أمني في محافظة ديالى، باغتيال مدير الحملة الدعائية الانتخابية لعضو مجلس النواب رعد الدهلكي، مع ابن شقيقه بهجوم مسلح جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان مجهولين اغتالوا مدير دعاية انتخابية مع ابن شقيقه في منطقة "المرادية" جنوب غرب بعقوبة، مبينا أن المسلحين أطلقوا النار على سيارة الضحية.

واضاف المصدر أن الضحية صاحب "علوة" لبيع الفواكه والخضر ويمارس نشاط الترويج الانتخابي.

يذكر أن النائب رعد الدهلكي ينتمي لكتلة اتحاد القوى وعضو لمجلس النواب العراقي منذ ثلاث دورات برلمانية.