قائد شرطة جديد لميسان يباشر مهام عمله .. "بنو كعب" يقاضون السابق عشائرياً

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي بمحافظة ميسان يوم الأربعاء قائد الشرطة الجديد اللواء حسن السراي يباشر مهام عمله قائدا لشرطة ميسان بدلا من العميد السابق عبدالخضر جاسم.

و افاد مصدر امني أمس الثلاثاء، بإنهاء تكليف قائد شرطة محافظة ميسان من مهام عمله، مبينا أن العميد عبد الخضر جاسم أقيل من مهام قيادة

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن أحد المصابين الأربعة صباح أمس الثلاثاء نتيجة المواجهات بين القوات الأمنية التي تتولى حماية مقر قيادة شرطة المحافظة ومسلحي قبيلة بني كعب توفي متأثرا بإصابته التي تعرض لها.

وأضاف أن قبيلة بني كعب ارسلت (گوامة عشائرية) لقائد شرطة محافظة ميسان السابق عبد الخضر جاسم بتهمة قتل أحد أفراد العشيرة صباح أمس.

والـ(گوامة عشائرية) عرف قبلي معروف عبارة عن انذار من قبيلة لذلك الشخص التي وجهت اليه بضرورة التفاوض معهم وفي حال عدم الاستجابة تترتب عليه نتائج وخيمة وقد تصل الى القتل والتهجير وحرق الممتلكات الخاصة.

و أفاد مصدر في ميسان جنوبي العراق، أمس، بأن استعراضاً عشائرياً مسلحاً بـ 500 عجلة احتجاجاً على "اغتيال شيخ عشيرة" ولّد تبادل اطلاق نار مع رجال الأمن وسط المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عشائر بني كعب استعرضت، صباح اليوم، بـ500 عجلة مسلحة وسط محافظة ميسان احتجاجا على مقتل الشيخ تحسين خالد جبر العلي.

وأوضح المصدر أن تبادل إطلاق نار حصل بين المستعرضين من أفراد بني كعب، وعناصر أمن بقيادة شرطة المحافظة، مشيراً إلى إلى إصابة أربعة من مسلحي العشيرة.

واغتال مجهولون، أول أمس الاثنين، الشيخ تحسين خالد جبر العلي، نجل أمير قبيلة بني كعب في محافظة ميسان جنوبي العراق.

و أصدرت قيادة شرطة محافظة ميسان بيانا حول الأحداث التي حصلت صباح أمس الثلاثاء حول إطلاق النار من قبل مسلحين من عشيرة بني كعب في شوارع ميسان.

وقالت القيادة في البيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، ان هؤلاء المسلحين اقدموا على هذه الفعلة "محاولين خرق الأمن داخل مركز المحافظة على خلفية فقدان ولدهم (تحسين خالد جبر)".

وأشار البيان إلى أنه تم وعلى الفور (..) تشكيل قوة ضاربة وردع المسلحين واعتقالهم مع عجلاتهم واسلحتهم ومطاردة البقية بين الازقة والاحياء السكنية بأقل وقت للحفاظ على امن المدينة التي تشهد استقراراً امنياً واضحاً، مضيفا أنه تمت إحالة المتهمين واسلحتهم المضبوطة التي بحوزتهم وتقديمها للقضاء في زمن قياسي جداً.