قائد شرطة بغداد ينفي إعلان حالة الإنذار في العاصمة

شفق نيوز/ نفى قائد شرطة بغداد، يوم الثلاثاء، دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار (ج).

والانذار (ج)، هو مصطلح عسكري يعني اقصى واشد حالات التأهب والاستعداد المحتمل لأي خطر يمس أمن الدولة وسيادة البلد والشعب.

يأتي ذلك بعد أن توجه العشرات من أنصار التيار الصدري، في وقت سابق من صباح اليوم، إلى مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية في ظل أزمة سياسية خانقة تمرّ بها البلاد، وعلى إثر ذلك، قررت السلطة القضائية في العراق، تعليق مهام أعمالها في البلاد، قبل أن يعلن الصدريون فك اعتصامهم أمام مبنى القضاء، والاكتفاء بالاعتصام أمام مبنى البرلمان.