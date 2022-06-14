قائد شرطة الانبار يطمئن الحجاج براً: الطريق الدولي مؤمن على مدار الساعة

شفق نيوز/ أكد قائد شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، الفريق هادي رزيج كسار، اليوم الثلاثاء، أن الطريق الدولي المؤدي الى منفذ عرعر مع السعودية مؤمناً بالكامل وعلى مدار الساعة، مطئمناً الحجاج العراقيين المتوجهين براً لاداء الحج بأن "الصحراء الغربية خالية من داعش".

وقال الفريق هادي رزيج كسار، لوكالة شفق نيوز، إن "العميد عبد الجبار البيلاوي تسلم اليوم، وبشكل رسمي، مهام مدير شرطة الفلوجة"، خلفاً للعميد جمال الجميلي"، مبينا أن "ذلك جاء خلال اجتماع أمني ضم كافة مدراء أقسام وزارة الداخلية في مقر مديرية شرطة الفلوجة".

وأوضح أنه "وجه كافة مدراء الشرطة والأقسام، بضرورة التعاون مع الإدارة المحلية للمدينة، بهدف وضع الخطط الأمنية التي من شأنها الحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تشهده المنطقة، مؤكداً، "ضرورة تعاون الأجهزة الأمنية مع الحكومة المحلية، من أجل البناء والإعمار والمضي قدماً بالعجلة العمرانية والاستثمارية، كون الأمن ملازم للبناء والعكس صحيح، وبالتالي جميعنا نعمل عمل فريق واحد لأجل الأمن والبناء والإعمار".

وشدد قائد شرطة الانبار، بالقول "لن نسمح للأبواق أن تزعزع الوضع الامني في المحافظة، أو تعطيل حركة البناء والإعمار فيها".

وبخصوص الاستعدادات لتفويج حجاج بيت الله الحرام، قال كسار، إنه "سيبدأ من يوم ١٨ من الشهر الجاري و ٢٠ و ٢١ لحجاج نينوى وبغداد"، مؤكداً أن "الطريق البري الرابط بين الصقور الى الكيلو ١٦٠ والنخيب مؤمن بالكامل من قطاعات الجيش والأفواج وكل القوات الأمنية فضلا عن طيران الجيش".

واضاف "نطمئن الحجاج بأن الطريق مؤمن على مدار الساعة وصولاً لمنفذ عرعر الحدودي"، مشيراً إلى أن "هناك واجبات مستمرة في عمق الصحراء بمطاردة داعش".

وأكد قائلا "نطمئن الجميع بأنه لا وجود لداعش في الصحراء الغربية"، مؤكداً أن "القوات الأمنية كافة بالمرصاد لمن يدنس أو يزعزع أمن المحافظة.".