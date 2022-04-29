قائد شرطة الانبار لشفق نيوز: الأحداث الأمنية الأخيرة "آنية" وأمن المحافظة مستقر

شفق نيوز/ باشرت مديرية شرطة محافظة الأنبار غربي العراق، يوم الجمعة، بتطبيق الخطة الأمنية المعدة لأيام عيد الفطر المبارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف ضمان السيطرة على الوضع الأمني الذي بالمحافظة، ومنع تكرار الخروقات الامنية التي شهدتها مناطق متفرقة من المحافظة مؤخراً.

ونفذت قوات الشرطة المحلية وأفواج طوارئ الشرطة بمدن الأنبار، اجراءات امنية مشددة، منها نشر عناصر امنية على الطرق الرئيسية والتأكيد على ضرورة تدقيق هويات جميع الواصلين الى المحافظة خلال الايام القليلة الاخيرة المتبقية من شهر رمضان المبارك، والتأكيد على ضرورة تعاون المواطنين مع الاجهزة الامنية.

وقال قائد شرطة الانبار الفريق هادي رزيج كسار لوكالة شفق نيوز؛ أن "اجتماعات امنية اجريت بحضور رؤساء الوحدات الادارية، وممثلين عن محافظ الانبار، ومدراء المرور والشؤون وآمري الأفواج، ومدراء المراكز الأمنية، والدفاع المدني، وعدد من مدراء أقسام وزارة الداخلية".

وأضاف رزيج، أن "خلال الأيام الاخيرة من شهر رمضان المبارك، وعلى ضوء الخطة الامنية المعدة من قبل قيادتنا، تم عقد اجتماعات أمنية للتشاور فيما يخص العمل الأمني والإداري، وكذلك تحديث الخطط الامنية، والتأكيد على تطبيق اجراءات مشددة خلال أيام عيد الفطر المبارك".

وبين أن "الاجتماعات نفذت بعموم أقضية المحافظة، وتهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الأمني بالمحافظة، والعمل على راحة المواطن وسلامته ومد جسور الثقة بين المواطن ورجل الأمن، وتطبيق القانون".

وبعث كسار رسالة اطمئنان لسكان الانبار، قال فيها "أن الامن مستقر والقانون قوي في الانبار، وما حدث من خروقات أمنية في المناطق الغربية من الانبار، تعد احداث آنية، ولم ترتقي لمستوى الهجوم أو التعرض للثكنات والقطاعات العسكرية".

مؤكداً، بالقول "تم معالجة المشاكل الأمنية من قبل قوات الأمن المتواجدة في الانبار بمختلف صنوفها، والجهات التنفيذية تعمل على فرض هيبة السلطة والدولة في الانبار".