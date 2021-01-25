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قائد جديد للشرطة الاتحادية يباشر مهام عمله اليوم

Category: أمـن

Date: 2021-01-25T04:55:57+0000
قائد جديد للشرطة الاتحادية يباشر مهام عمله اليوم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بمباشرة قائد جديد للشرطة الاتحادية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن اللواء صالح العامري سيباشر مهام عمله قائدا للشرطة الاتحادية صباح اليوم الاثنين، بعد الغاء امر تكليف الفريق رائد شاكر جودت.

وكان مصدر مطلع، افاد يوم السبت، بإلغاء أمر تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية.

وأبلغ المصدر؛ ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تراجع عن تعيين الفريق رائد شاكر جودت بمنصب قائد الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية.

وكان الكاظمي قد أقال خمسة قادة أمن بارزين من مناصبهم، الخميس، على خلفية التفجير الانتحاري المزدوج الذي خلف 32 ضحية و110 جرحى وسط بغداد، وفق أرقام وزارة الصحة.

وشملت الإقالات وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات الفريق الركن عامر صدام، ومدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية (خلية الصقور) عبد الكريم عبد فاضل (ابو علي البصري)، وقائد عمليات بغداد الفريق قيس المحمداوي، وقائد الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، ومدير قسم الاستخبارات وامن عمليات بغداد اللواء باسم مجيد.

إلا أن وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء أفادت بأن الكاظمي عدل عن قرارات إعفاء ثلاثة من هؤلاء القادة وهم: أبو علي البصري والبطاط وعامر صدام.

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