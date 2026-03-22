قائد جديد لقيادة عمليات نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأحد، بتكليف اللواء الركن عبد الله رمضان الجبوري بمنصب قائد عمليات نينوى، خلفاً للواء الركن قتيبة الجبوري.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قرار التكليف جاء ضمن التغييرات الإدارية والأمنية التي تشهدها بعض القيادات، بهدف تعزيز الأداء الميداني ورفع مستوى التنسيق بين القطعات الأمنية في المحافظة.

وأضاف أن القائد الجديد تسلم مهامه بشكل رسمي، وسط تأكيدات على مواصلة الجهود الأمنية للحفاظ على الاستقرار وملاحقة التهديدات المحتملة، خاصة في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.

وأجرى القائد العام للقوات المسلحة العراقية، محمد شياع السوداني، يوم الخميس الماضي، جملة تغييرات في القيادة العسكرية، تضمنت نقل ضباط كبار وتكليف آخرين بمهام جديدة.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع العراقية، حصلت عليها وكالة شفق نيوز، صدور أمر وزاري يتضمن تكليف ونقل عدد من الضباط إلى مناصب قيادية في العمليات، وهم الفريق الركن نومان عبد نجم كمر قائداً لعمليات نينوى، اللواء الركن فائز فاضل حيدر قائداً لعمليات الجزيرة، اللواء الركن عماد محمد شبيب دخيل قائداً لعمليات شرق صلاح الدين.

وبعد ذلك، أخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بالغاء تكليف الفريق الركن نومان الزوبعي بمنصب قائد عمليات نينوى، بعد تدخل من حكومة المحافظة وكتلها السياسية.