قائد "جديد" لعمليات نينوى بأمر السوداني

شفق نيوز/ أصدر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، قراراً بتكليف قائد الفرقة 15 اللواء الركن قتيبة موفق الجبوري بمهام قائد عمليات نينوى، خلفاً للواء الركن طه عسكر، الذي تم نقله إلى قيادة القوات البرية في وزارة الدفاع.

وأبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى وكالة شفق نيوز؛ ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أصدر قراراً رسمياً بتكليف اللواء الركن قتيبة موفق الجبوري، قائد الفرقة 15، بمهام قيادة عمليات نينوى، خلفاً للواء الركن طه عسكر اللهيبي".

وأوضح المصدر أن هذا القرار "جاء في إطار التغييرات الإدارية ضمن مؤسسات وزارة الدفاع، حيث تم نقل اللواء عسكر إلى قيادة القوات البرية في وزارة الدفاع العراقية".

وأشار المصدر إلى أن اللواء قتيبة الجبوري، الذي يتولى قيادة الفرقة 15 في غرب الموصل، سيكون مسؤولاً عن التنسيق الأمني في نينوى، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتطوير العمليات العسكرية في المحافظة.

يُذكر أن الفرقة 15 التي يقودها الجبوري تعد من الوحدات المهمة في الجيش العراقي، وتتمركز في منطقة غرب الموصل التي تشهد نشاطات أمنية مكثفة في إطار "الحرب على الإرهاب".