قائد جديد لعمليات الأنبار يباشر مهامه

شفق نيوز/ باشر القائد الجديد لقيادة عمليات الأنبار الفريق الركن نومان عبد نجم الزوبعي يوم الثلاثاء مهامه في المحافظة.

وقالت قيادة عمليات الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الزوبعي باشر مهامه قائدا لعمليات الأنبار بحضور محافظ الانبار ورئيس اركان الجيش وقائد القوات البرية.

ونقل البيان عن الزوبعي تأكيده على "أولويات الأمن واستقراره في المحافظة وكذلك على حفظ كرامة المواطن واحترامه".

والأحد، أبلغ مصدر عسكري وكالة شفق نيوز، بأن وزارة الدفاع أصدرت أمراً بتعيين الفريق الركن نومان الزوبعي قائداً لعمليات الانبار، ونقل الفريق الركن ناصر الغنام لرئاسة الأكاديمية العسكرية، دون ذكر سبب هذا الإجراء.

يشار إلى أن قائد عمليات الأنبار السابق الفريق الركن ناصر الغنام كان قد أثار جدلاً أواخر العام الماضي عندما أراد رفع صور النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس من محافظة الأنبار، وقابله الحشد باستنكار شديد وصل إلى التهديد بـ"قطع يد" من يحاول رفع الصور بحسب ما قال في حينها قائد في الحشد الشعبي.