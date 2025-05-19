قائد بعثة "الناتو" الجديد في بغداد.. والحكومة العراقية تؤكد التزامها بالتعاون الإستراتيجي

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، يوم الاثنين، للقائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، الجنرال كريستوف هنتزي، حرص بلاده على إدامة العلاقة المميزة مع الحلف على الأصعدة كافة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "السوداني استقبل، اليوم الاثنين، القائد الجديد لبعثة حلف شمال الأطلسي/ الناتو في العراق، الجنرال كريستوف هنتزي، بحضور القائد السابق للبعثة الفريق لوكاس شخويرس".

وعبر السوداني، بحسب البيان، عن "تقديره لجهود الفريق شخويرس لما قدمه خلال مدّة قيادته للبعثة"، مؤكداً "حرص العراق على إدامة العلاقة المميزة مع الناتو من خلال ما تحقق في اجتماع الحوار عالي المستوى في بروكسل العام الماضي، والتحضير لعقد الاجتماع الثاني في بغداد قريباً".

ووجّه السوداني، بـ"تقديم التسهيلات كافة لبعثة الحلف من أجل إنجاح مهمتها الاستشارية، وإقامة شراكة فاعلة تعتمد التخطيط والتنسيق المشترك".

من جانبه، هنأ الفريق لوكاس على نجاح العراق في تنظيم القمة العربية الـ34، والجهود المبذولة في مشاريع الإعمار والبنى التحتية والسعي لتحقيق النمو الاقتصادي، الداعم للاستقرار في المنطقة، كما عبر عن شكره لدعم العراق المستمر للبعثة التي أكد استمرارها بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار تبادل الخبرات والمعلومات والاستشارات، وتطوير أداء الأجهزة الأمنية العراقية.