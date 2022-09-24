قائد بالبيشمركة يكشف آخر تطورات التنسيق المشترك مع الدفاع العراقية 

شفق نيوز/ أكد قائد عسكري في البيشمركة اليوم السبت، استكمال جميع إجراءات تشكيل لوائي التنسيق المشترك بين الدفاع الاتحادية ووزارة البيشمركة، فيما عزا تأخر نشرهما والشروع بالمهام الأمنية الى التخصيصات المالية وآليات الانتشار المختلط .

وقال معاون قائد المحور الثاني للبيشمركة (قره تبه – حمرين) اللواء محمد رستم محمد لوكالة شفق نيوز، إن البيشمركة سلمت اللواء 20 من البيشمركة الى وزارة الدفاع واكملت جميع إجراءات الإعداد والتدريب، مبينا ان اللواء يتألف من 4 أفواج تنتشر في الفراغات الشاغرة الممتدة في المناطق المتنازع عليها.

وأضاف، أن وزارة الدفاع الاتحادية شكلت لواء آخراً بنفس التعداد الا ان عدم وجود تخصيصات وتمويل مالي أخر إطلاق خطط التنسيق المشترك ومعالجة الفراغات الأمنية الممتدة من اطراف خانقين في ديالى الى حدود قضاء سنجار، لافتا إلى أن خطة التنسيق المشترك بانتظار إقرار الموازنة الى جانب وعود وزارة الدفاع والقيادات الأمنية بحل مشاكل التمويل المالي"

وأوضح أن توزيع المهام الإدارية للألوية والافواج والسرايا تتم بالتناصف بين الدفاع والبيشمركة بحسب الاتفاقات بين الطرفين، فيما لم تحدد آليات الانتشار المختلط للبيشمركة والدفاع حتى الآن .

وأشار القائد العسكري الى سيطرة البيشمركة على اغلب الفراغات الشاغرة ضمن محاورها الأمنية الثمانية بين كوردستان والمحافظات الاخرى

وتتضمن اتفاقية التنسيق المشترك بين وزارتي الدفاع والبيشمركة أربعة بنود، الاول فتح مراكز التنسيق المشترك، والثاني مسك الثغرات الأمنية بين الجيش والبيشمركة، والثالث فتح ونصب نقاط تفتيش مشتركة بين الجانبين، والرابع عمليات توسعية في المحاور لتمشيط القواطع ومطاردة بؤر وأوكار داعش الى جانب تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية لمكافحة الإرهاب.

وتعد الفراغات الأمنية بين قوات الجيش العراقي والبيشمركة، أحد أبرز التحديات أمام جهود محاربة فلول داعش في العراق، وتمتد الفراغات من الحدود السورية شمالاً عند محافظة نينوى مروراً بمحافظة صلاح الدين وكركوك وصولا إلى ديالى على حدود إيران.