قائد بالبيشمركة يعزو تكرار هجمات داعش بمناطق النزاع لسببين ومسرور بارزاني يعلق

شفق نيوز/ عزا نوري حمه علي مسؤول محور جنوب وغرب كركوك لقوات البيشمركة يوم الأحد أسباب تكرار هجمات تنظيم داعش إلى الفراغات الأمنية الموجودة في مناطق التماس بين البيشمركة والجيش العراقي إضافة إلى عدم تشكيل اللواءين المشتركين.

وقال القائد بالبيشمركة في تصريح للصحفيين، إنه "توجد فراغات أمنية كبيرة بيننا وبين الجيش العراقي تمتد لعدة كيلومترات وهذه الفراغات فيها كهوف واماكن تسمح جغرافيتها ليختبأ فيها الإرهابيون فيها لعدة أيام لينفذوا من خلالها عملياتهم الجبانة ضد قواتنا".

وأشار إلى أنه تقرر تشكيل لواءين مشتركين قبل الانتخابات غير انه لغاية الان لم يتم ذلك وهذا ما تسبب بسقوط ضحايا من البيشمركة والقوات الامنية والحشد الشعبي في المناطق المتنازع عليها.

وجاء تصريح القائد في البيشمركة على خلفية سقوط عنصرين في قوات البيشمركة، وهما "خالد حميد هياس"، و"آكو كريم قادر" ضحية مساء أمس اثناء التصدي لهجوم لتنظيم داعش في منطقة بردي بمحافظة كركوك.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد دعا في وقت سابق من اليوم إلى ضرورة التعاون بين قوات البيشمركة، والأجهزة الأمنية العراقية للقضاء على تنظيم داعش في البلاد بمساندة التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه عزّى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، بسقوط ضحيتين من البيشمركة إثر هجوم شنه إرهابيو داعش في ناحية بردي (آلتون كوبري) شمال غرب محافظة كركوك.

وقال بارزاني في بيان اليوم، "إن هذا الهجوم الإرهابي يثبت مجدداً أهمية التنسيق بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية ومساعدة التحالف الدولي لمواجهة التهديدات الإرهابية لداعش وسد الثغرات الأمنية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان".