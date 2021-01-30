سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قائد ايزدي في الحشد: سندافع عن سنجار في مواجهة أي تهديد تركي

Category: أمـن

Date: 2021-01-30T12:18:17+0000
قائد ايزدي في الحشد: سندافع عن سنجار في مواجهة أي تهديد تركي

شفق نيوز/ اعرب قائد عسكري ايزدي تابع للحشد الشعبي، يوم السبت، عن استعداد قواته للدفاع عن سنجار في حال وجود اي تهديد تركي على المنطقة .

وقال خال علي امر فوج لالش التابع للحشد الشعبي في سنجار لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فصائل اسلامية كجبهة النصرة تتبع لتركيا، واذا ما تحركت اي قوات تابعة لتركيا نحو سنجار فان قوات لالش مستعدة للدفاع عن المنطقة ".

ونفى خال علي، تواجد قوات حزب العمال الكوردستاني في سنجار،  داعياً تركيا الى "ملاحقة Pkk في مناطق تواجدها بجبال قنديل وشمال شرق سوريا وكذلك في محافظات إقليم كوردستان".

وحول تواجد مستشارين عسكريين اتراك في مناطق بسنجار حسب ما تداولته مواقع اعلامية، قال خال علي إنه "لم ير اي مستشارين عسكريين في المنطقة"، مشيراً إلى أن "ما يثار هو  موضوع اعلامي".

related

اعتقال مسلحين مواليين لـPKK حاولا تصفية عائلة شمرية بسنجار

Date: 2020-10-16 13:20:39
اعتقال مسلحين مواليين لـPKK حاولا تصفية عائلة شمرية بسنجار

مسؤول محلي محذرا من امتدادها لباقي العراق: جهات خارجية تفرض قوانينها و اتاوات بمدينة

Date: 2019-06-24 09:32:20
مسؤول محلي محذرا من امتدادها لباقي العراق: جهات خارجية تفرض قوانينها و اتاوات بمدينة

إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع

Date: 2020-11-27 10:22:43
إنزال أعلام الفصائل المسلحة في سنجار تطبيقاً لإتفاق التطبيع

"اكتشافات" تنعش الآمل بإنقاذ أيزيديات بعد أشهر من سقوط "الخلافة"

Date: 2019-12-09 15:49:50
"اكتشافات" تنعش الآمل بإنقاذ أيزيديات بعد أشهر من سقوط "الخلافة"

قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

Date: 2020-11-08 17:25:34
قصف تركي يستهدف عجلة لحزب العمال في سنجار ومقتل من فيها

داعش يقتل مقاتلا ايزيديا بارزا في سنجار خاض اكثر من 50 معركة ضد التنظيم

Date: 2019-07-25 08:23:07
داعش يقتل مقاتلا ايزيديا بارزا في سنجار خاض اكثر من 50 معركة ضد التنظيم

انصار حزب العمال يتظاهرون بسنجار مطالبين بالافراج عن قتلة "الشمري"

Date: 2020-11-29 09:25:52
انصار حزب العمال يتظاهرون بسنجار مطالبين بالافراج عن قتلة "الشمري"

الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار

Date: 2020-08-25 20:56:24
الإعلام الأمني: قصف تركي يوقع ضحايا عراقيين في سنجار