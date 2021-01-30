قائد ايزدي في الحشد: سندافع عن سنجار في مواجهة أي تهديد تركي

شفق نيوز/ اعرب قائد عسكري ايزدي تابع للحشد الشعبي، يوم السبت، عن استعداد قواته للدفاع عن سنجار في حال وجود اي تهديد تركي على المنطقة .

وقال خال علي امر فوج لالش التابع للحشد الشعبي في سنجار لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فصائل اسلامية كجبهة النصرة تتبع لتركيا، واذا ما تحركت اي قوات تابعة لتركيا نحو سنجار فان قوات لالش مستعدة للدفاع عن المنطقة ".

ونفى خال علي، تواجد قوات حزب العمال الكوردستاني في سنجار، داعياً تركيا الى "ملاحقة Pkk في مناطق تواجدها بجبال قنديل وشمال شرق سوريا وكذلك في محافظات إقليم كوردستان".

وحول تواجد مستشارين عسكريين اتراك في مناطق بسنجار حسب ما تداولته مواقع اعلامية، قال خال علي إنه "لم ير اي مستشارين عسكريين في المنطقة"، مشيراً إلى أن "ما يثار هو موضوع اعلامي".