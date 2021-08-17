قائد القوة الجوية العراقية السابق يصدر توضيحا حول قضية هروبه

شفق نيوز/ أصدر الفريق الطيار الركن المتقاعد قائد القوة الجوية السابق أنور حمد أمين يوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن هروبه أثناء عملية تسليمه إلى القضاء في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح بيان صادر عن حمد أمين ورد لوكالة شفق نيوز، أن ما حصل وبعد الخروج من المحكمة حدثت مشادة كلامية بسيطة ما بين احد افراد المفرزة التابعة لمركز الشرطة وأحد المرافقين للفريق حول آلية صعوده في عجلة المفرزة والتوجه الى المركز.

ووفقا للبيان فإنه تم الاعتراض من قبل أحد المرافقين للفريق كونه ضابطا سابقا وبرتبة كبيرة مما اضطر الفريق إلى ترك المكان وتأجير سيارة أجرة والذهاب إلى مركز شرطة الصالحية لوحده كي لايفسرها البعض حسب مرامهم الخبيث وتشويه الصورة وخاصة ان الحادثة أمام باب المحكمة، و لكونه رجلا مهنيا وقانونيا لم يفكر بالهروب ابداً وهو يؤمن بالقضاء العراقي النزيه، وأن القانون فوق الجميع وخاصة هو رجل عسكري ومهني ويؤمن بالقضاء العراقي والقوانين الصادرة منه".

وتابع البيان أن "حمد أمين يعتبر نفسه احد الضباط الذين خدموا بكل اخلاص في سبيل هذا البلد طيلة فترة خدمته التي تمتد لأكثر من 35 سنة و ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل وحدة العراق وأارضه وشعبه".

و أفاد مصدر أمني، أمس الأثنين، بهروب قائد القوة الجوية السابق أثناء نقله من المحكمة إلى السجن بعد صدور حكم بحبسه، مشيراً إلى أن معاون آمر موقع عسكري ساعد في عملية الهروب.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الكرخ في بغداد، أصدرت أمس حكماً بالسجن لمدة سنتين بحق قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار، انور حمه، بتهم تتعلق بالفساد".

وبعدها بساعات سلم حمد أمين نفسه للقوات الأمنية بعد محاصرته في أحد أحياء بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية انتشرت في محيط حي العدل حيث فرّ قائدة القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار، انور حمه امين، واختبأ في الحي، وضيقت القوات الخناق على المنطقة مما اضطره الى تسليم نفسه".

وبين أن "مفرزة من مركز شرطة الصالحية اقتادت حمه أمين في المركز الشرطة وأودعته التوقيف”.

يشار الى ان مذكرة اعتقال صدرت في 24 كانون الاول 2017 بحق قائد القوة الجوية السابق الفريق اول ركن طيار، انور حمه امين، بتهمة هدر المال العام حول ملف صفقة الطائرات التشيكية.

وكانت وزارة الدفاع التشيكية أعلنت، في (17 آذار 2015) عن مصادقة الحكومة التشيكية على صفقة لتسليم العراق 15 طائرة من طراز (L-159) الخفيفة المقاتلة بمبلغ 30 مليون دولار، وتوقعت تسليم الطائرات للعراق خلال عامين الى ثلاثة أعوام