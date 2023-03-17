نائب قائد العمليات المشتركة يعلن مقتل 4 عناصر من داعش في الأنبار

شفق نيوز / أعلن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، مقتل 4 من عناصر تنظيم (داعش)، بعملية استباقية للحشد العشائري في صحراء الانبار.

وقال المحمداوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن بعمليه استباقية نوعية تمكنت قوة شيخ (مندول الجغيفي) التابعة للحشد العشائري في قضاء حديثة من قتل اربعة من (الدواعش) وحرق عجلتهم في منطقة الكعرة بصحراء الانبار".

وأضاف المحمداوي أن العملية تمت "بمتابعة وتنسيق وتوجيه من قائد القوات البرية".