من ديالى .. قائد عسكري رفيع يتوعد مرتكبي مجزرة "العمرانية"

شفق نيوز/ وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، محافظة ديالى يرافقه قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس في المحافظة وراح ضحيته عدد من المدنيين.

وذكر بيان صادر عن العمليات المشتركة، أنه فور وصول نائب قائد العمليات المشتركة قيادة عمليات ديالى عقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات والاجهزة الامنية شدد من خلاله على تعقب الجناة والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بارواح العراقيين.

كما اكد نائب قائد العمليات المشتركة تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات هذه الفعلة النكراء وتقديم مرتكبي هذا الحادث "الغادر" الى العدالة، مشيراً أن دماء العراقيين لا يمكن التهاون معها وان قواتنا الأمنية ستلاحق هؤلاء الذين اقدموا على هذا الفعل الجبان.

هذا وحضر الفريق اول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة مجلس العزاء الذي أقيم على أرواح الضحايا وقدم واجب العزاء للاهالي مشيدا بصبر وحكمة ذوي الضحايا وعشائرهم النبيلة الكريمة التي وقفت ضد الإرهاب وواجهته وحمت مناطقها ودافعت عن العراق في معركة الكرامة والبسالة.

من جهة أخرى تفقد نائب قائد العمليات المشتركة ا مكان الحادث ومقترباته واطلع على التفاصيل المتعلقة بالجريمة الارهابية.

وأشار نائب قائد العمليات المشتركة ان الاوامر والتوجيهات قضت بتهيئة وتوفير طائرة إسعاف من موارد قيادة طيران الجيش لنقل الحالات الطارئة والحرجة من مستشفى بعقوبة الى مشافي العاصمة بغداد.

وأفاد مصدر أمني، مساء أمس الخميس، بمقتل وإصابة 25 مدنيا بهجوم مزدوج بالعبوات الناسفة وعمليات القنص بمنطقة العمرانية التابعة لقضاء المقدادية في محافظة ديالى.

يذكر أن الحادث هو الثاني من نوعه في ديالى بعد الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في أطراف ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة، وخلف ضحية من الجيش برتبة نقيب.

وأدان رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الذي نُفِذَ الليلة الماضية بعبوات ناسفة وإطلاق النار في منطقة العمرانية في محافظة ديالى ممّا أسفر عن "إستشهاد" عدد من المدنيين، وإصابة آخرين بجروح.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيان اليوم، "ندعو الله تعالى أن يتغمد أرواح الشهداء برحمته وعطفه ويلهم عوائلهم وذويهم الصبر والسلوان، نعزيهم ونشاركهم أحزانهم. كما نرجو السلامة والشفاء العاجل للمصابين"، مردفا بالقول، إن مستشفيات إقليم كوردستان مستعدة لتقديم كل المساعدات الطبية للجرحى والمصابين.

وأضاف أن هذه الهجمات والعمليات الإرهابية تمثل خطراً على أمن واستقرار البلد، وتثبت حقيقة أن الإرهاب لا يزال يشكل تهديداً وتحدياً حقيقيين، وأن علينا مواجهتهما بكل قوة وإمكانية ومن خلال المزيد من التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي والبيشمركة والقوات الأمنية وبمساندة من التحالف الدولي.