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قال إن الشرطة امتنعت عن نجدته.. مذيع أخبار يتعرض للضرب وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-12-20T11:54:28+0000
قال إن الشرطة امتنعت عن نجدته.. مذيع أخبار يتعرض للضرب وسط بغداد

شفق نيوز/ أعلن مرصد يعنى بالحريات الصحفية في العراق يوم الاثنين، عن تعرض اعلامي للاعتداء والتهديد وسط العاصمة بغداد.

وذكر المرصد العراقي الحريات الصحفية في نقابة الصحفيين العراقيين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن عبد الرحمن الغزالي مذيع الأخبار في قناة ديوان الفضائية، أبلغ المرصد بأنه "تعرض الى الضرب المبرح من قبل جماعة تضم أشخاصا عدة عندما كان برفقة أسرته في بغداد". 

ونقل المرصد عن الغزالي قوله إنه، "بينما كنت مع عائلتي في منطقة العرصات في بغداد قطعت طريقي سيارة دفع رباعي سوداء اللون، ترجّل منها أربعة أشخاص وقاموا بالاعتداء عليّ ضربًا، وتهديدي بالقتل، دون تدخلٍ من قوات الشرطة المتواجدة هناك، والتي اكتفت بتفريق بعض المدنيين الذين تدخلوا لمنع المجموعة من إكمال اعتدائهم". 

وأضاف الغزالي وفقا لبيان المرصد، أنه "بالرغم من إبراز هويتي وهوية زوجتي التي تعمل صحفية هي الأخرى، ورغم توعّد وزارة الداخلية بجلب الأشخاص ومعرفة الجهة التي أقدمت على هذا الفعل، بعد إقامتي دعوى قضائية، إلا إن الأمر أهمل دون معرفة الأسباب".

وطالب الغزالي بحمايته وعائلته، والكشف عن الجهات التي تهدد أمن الصحفيين وتروّعهم، وفقا للبيان.

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