قال "على كيفك" فاستعجل الجاني إزهاق روحه.. مقتل موظف بوزارة الصحة العراقية

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ميسان، اليوم الجمعة، بأن موظفا قتل في دائرة صحة ميسان قتل وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "موظفا حكوميا في الثلاثينات من عمره يعمل في وزارة الصحة/ دائرة صحة ميسان، كان متواجداً قرب بوابة منزله بمنطقة الماجدية في مركز المحافظة وأثناء عبور سائق دراجة مسرعا ومحاولته دهس طفل، نادى عليه الموظف المجنى عليه (على كيفك، لا تدعم الطفل)".

واضاف المصدر، ان" الجاني أوقف دراجته على الفور وترجل منها بسكين حادة، وقام بطعن الموظف في صدره، فقتله على الفور، ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الأجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".