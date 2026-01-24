"قالب كابسة" ينهي حياة شاب داخل معمل في الفلوجة

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم السبت، بمصرع شاب جرّاء حادث عمل داخل أحد معامل مواد البناء في مدينة الفلوجة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الشاب وليد محمد أحمد الجبوري لقي مصرعه نتيجة سقوط "قالب كابسة" عليه أثناء أدائه لعمله داخل المعمل، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة أودت بحياته في الحال.

وأضاف أن الجهات الأمنية فتحت تحقيقاً بالحادث، فيما نُقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.